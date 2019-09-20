Губерниев — Шипулину: кнопку сам жмёшь?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию в «Инстаграме» олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина. Шипулин рассказал о своей первой рабочей неделе в Государственной думе.

Шипулин завершил профессиональные выступления в декабре 2018 года. 32-летний уроженец Тюмени является олимпийским чемпионом 2014 года в эстафете, бронзовым призёром Олимпийских игр — 2010 в эстафете и чемпионом мира — 2017 в эстафете. На выборах Шипулин, представляющий «Единую Россию», набрал более 41% голосов.

«Кнопку сам жмёшь?» — написал Губерниев в комментариях.

Ранее Шипулин попросил финансово-экономическое управление ежемесячно удерживать из его денежного содержания 160 тыс. рублей. Средства будут перечисляться Совету ветеранов Свердловской области.

Шипулин будет отдавать ветеранам половину депутатской зарплаты