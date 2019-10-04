Российская биатлонистка Мошкова вышла замуж

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова вышла замуж. Торжественное событие в жизни спортсменки состоялось сегодня, 4 октября.



Супругом Мошковой стал Алексей Носков, администратор тренировочного процесса сборных команд Югры по биатлону.

Фото доступно в «инстаграме» БУ ХМАО — Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры».

Напомним, 23-летняя Мошкова является трёхкратной чемпионкой Зимней универсиады в Красноярске-2019. Также в её активе серебряная медаль международных соревнований. Также в её активе золото чемпионата России—2018.



На Кубке мира по биатлону Мошкова выступала однажды — в марте 2017 года она приняла участие в спринте (60-е место) и гонке преследования (52-е место) на последнем этапе в Холменколлене (Норвегия).