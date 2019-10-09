Губерниев положил ноги на стол Урганту и рассказал, как обесточил Швецию. Видео

Известный комментатор Дмитрий Губерниев стал гостем программы «Вечерный Ургант» на Первом канале. После своего выхода Дмитрий присоединился к исполнению песни, а затем положил ноги на стол ведущему.

В ходе общения Губерниев рассказал забавную историю о своей работе на биатлонной гонке в Швеции.

«В Швеции обогревательные приборы не такие, как здесь современные. Там все средства ушли на борьбу с потеплением. Там стоял калорифер, а я комментировал биатлон. Я попросил попить, и шведы принесли мне банку, но не с пивом, а с водой. Я положил её в калорифер и забыл о ней. Тут я за чем-то потянулся и раздался взрыв. Весь свет на стадионе и в комментаторской кабине погас. Но наша АЭС заработала, как-то помогла. Говорю: „Ну, организация у шведов просто чудовищная, ни света нет, ничего“. Но раскололся я только сейчас», — сказал Дмитрий.

Видео доступно в аккаунте «Вечерний Ургант» в YouTube.

На минувшей неделе Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в категориях «Лучший спортивный комментатор» и «Лучший ведущий информационной программы».

Губерниев получил премию ТЭФИ в категории «Лучший спортивный комментатор»