Губерниев положил ноги на стол Урганту и рассказал, как обесточил Швецию. Видео

Известный комментатор Дмитрий Губерниев стал гостем программы «Вечерный Ургант» на Первом канале. После своего выхода Дмитрий присоединился к исполнению песни, а затем положил ноги на стол ведущему.
В ходе общения Губерниев рассказал забавную историю о своей работе на биатлонной гонке в Швеции.
«В Швеции обогревательные приборы не такие, как здесь современные. Там все средства ушли на борьбу с потеплением. Там стоял калорифер, а я комментировал биатлон. Я попросил попить, и шведы принесли мне банку, но не с пивом, а с водой. Я положил её в калорифер и забыл о ней. Тут я за чем-то потянулся и раздался взрыв. Весь свет на стадионе и в комментаторской кабине погас. Но наша АЭС заработала, как-то помогла. Говорю: „Ну, организация у шведов просто чудовищная, ни света нет, ничего“. Но раскололся я только сейчас», — сказал Дмитрий.
Видео доступно в аккаунте «Вечерний Ургант» в YouTube.
На минувшей неделе Губерниев стал обладателем премии ТЭФИ в категориях «Лучший спортивный комментатор» и «Лучший ведущий информационной программы».
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