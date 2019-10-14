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Источник: Александр Логинов стал отцом

Источник: Александр Логинов стал отцом
Источник: Александр Логинов стал отцом
Биатлон / Кубок мира 0

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов стал отцом, сообщает группа "[В] БИАТЛОНЕ" в социальной сети «ВКонтакте». Его супруга — украинская биатлонистка Мария Кручова — родила дочь. Их свадьба состоялась 12 мая в Тернополе (Украина).

В прошедшем сезоне Кручова дебютировала на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США), где заняла 73-е место в спринтерской гонке. Лучшим результатом биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

Логинов в общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира занял второе место.

Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой
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