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Российский биатлонист тренируется со сборной Румынии

Российский биатлонист тренируется со сборной Румынии
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Анатолий Оськин сообщил, что тренируется со сборной Румынии, однако спортивное гражданство пока не менял. Тренировки с румынской командой также проводят россиянки Анастасия Толмачёва и Елене Чиркова.

«Я действительно тренируюсь с румынами. У них замечательное руководство, отличные тренеры, достойные спарринг-партнёры, внутрикомандная сплочённость, весёлый коллектив! Уверен, что любой человек желал бы именно такой рабочей атмосферы. Но моего перехода до сих пор не было, вопреки тому, что пишет пресса», — приводит слова Оськина News.ru.

В середине октября стало известно, что бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года россиянка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство. Спортсменка будет выступать за сборную Словении.

Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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