Поршнева: на пик формы к контрольным стартам выходить не будем

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева, до замужества выступавшая под фамилией Морозова, рассказала, как провела время между двумя сборами в Тюмени.

«Я ездила домой, в Саратов. Мы там с мужем живём уже год. Время провели плодотворно. И отдохнули в меру, и потренировались. У нас было поддержание формы, которую мы набрали до межсборья. Сейчас вернулись в Тюмень, снова приступили к работе.



У всех свои цели. Я думаю, что, если кто-то хочет, может даже подвести себя к отбору, который пройдёт в середине месяца. Но вообще работа у нас выстроена так, чтобы на пик формы к контрольным стартам не выходить. Набирать и прибавлять уже по ходу сезона.



Больше ожидания сейчас. Ждёшь момента, чтобы всё это пройти, определиться, в какую команду попадёшь. Есть небольшой груз, наверное, но мы – профессионалы. И должны с этим справляться», — цитирует Поршневу «Тюменская арена».

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

Поршнева: задача на сезон — выступать на международном уровне, а не в России