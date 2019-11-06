Поршнева: на пик формы к контрольным стартам выходить не будем

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева, до замужества выступавшая под фамилией Морозова, рассказала, как провела время между двумя сборами в Тюмени.
«Я ездила домой, в Саратов. Мы там с мужем живём уже год. Время провели плодотворно. И отдохнули в меру, и потренировались. У нас было поддержание формы, которую мы набрали до межсборья. Сейчас вернулись в Тюмень, снова приступили к работе.
У всех свои цели. Я думаю, что, если кто-то хочет, может даже подвести себя к отбору, который пройдёт в середине месяца. Но вообще работа у нас выстроена так, чтобы на пик формы к контрольным стартам не выходить. Набирать и прибавлять уже по ходу сезона.
Больше ожидания сейчас. Ждёшь момента, чтобы всё это пройти, определиться, в какую команду попадёшь. Есть небольшой груз, наверное, но мы – профессионалы. И должны с этим справляться», — цитирует Поршневу «Тюменская арена».
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
- 6 ноября 2019
-
08:50
-
08:37
-
00:04
- 5 ноября 2019
-
18:48
-
16:02
-
15:54
-
11:57
-
08:32
- 4 ноября 2019
-
20:35
-
11:15
-
09:57
-
00:49
- 2 ноября 2019
-
13:11
-
09:18
- 1 ноября 2019
-
20:44
-
20:14
- 31 октября 2019
-
17:49
-
16:21
-
15:51
-
15:33
- 30 октября 2019
-
22:42
-
18:23
-
12:06
-
09:40
- 29 октября 2019
-
20:02
-
17:22
-
13:46
- 28 октября 2019
-
19:43
-
18:27
-
17:47
- 26 октября 2019
-
16:21
-
12:12
- 25 октября 2019
-
22:22
-
22:06
-
13:37