Кристина Резцова: у биатлонисток пока нет войн, но начнутся. Это же девочки

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как относится к отборочным стартам. Спортсменка подчеркнула, что в команде нет противоречий.

«В прошлом году приехали на отбор в Контиолахти с плохим настроением… Всё было плохо. Трасса — вода водой, все тренировки были ужасные, мы совсем не вкатились. Вкатка была 10 дней, а потом сказали сразу бежать отборы.

Сейчас условия более комфортные. Весь год мы тренировались нормально, поэтому отношения в команде спокойные. Пока что нет войн. Но подождите пару дней – они начнутся. Это же девочки. Для девочек это нормально.

Не умею бегать отборы. Ни разу в жизни не отбиралась ни на один международный старт. Ехала или благодаря тренерскому решению, или каким-то добором, или если кто-то заболел. И я всегда выступала лучше девчонок, которые ехали со мной», – сказала Резцова в специальном репортаже «Сезон больших сомнений» на телеканале «Матч ТВ».

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