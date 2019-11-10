Кристина Резцова: у биатлонисток пока нет войн, но начнутся. Это же девочки

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как относится к отборочным стартам. Спортсменка подчеркнула, что в команде нет противоречий.
«В прошлом году приехали на отбор в Контиолахти с плохим настроением… Всё было плохо. Трасса — вода водой, все тренировки были ужасные, мы совсем не вкатились. Вкатка была 10 дней, а потом сказали сразу бежать отборы.
Сейчас условия более комфортные. Весь год мы тренировались нормально, поэтому отношения в команде спокойные. Пока что нет войн. Но подождите пару дней – они начнутся. Это же девочки. Для девочек это нормально.
Не умею бегать отборы. Ни разу в жизни не отбиралась ни на один международный старт. Ехала или благодаря тренерскому решению, или каким-то добором, или если кто-то заболел. И я всегда выступала лучше девчонок, которые ехали со мной», – сказала Резцова в специальном репортаже «Сезон больших сомнений» на телеканале «Матч ТВ».
- 10 ноября 2019
-
09:41
-
09:24
-
09:02
- 9 ноября 2019
-
23:05
- 8 ноября 2019
-
23:00
-
22:28
-
13:33
-
12:59
-
11:38
-
11:26
-
00:26
- 7 ноября 2019
-
16:02
-
14:22
-
08:49
-
00:18
- 6 ноября 2019
-
22:08
-
08:50
-
08:37
-
00:04
- 5 ноября 2019
-
18:48
-
16:02
-
15:54
-
11:57
-
08:32
- 4 ноября 2019
-
20:35
-
11:15
-
09:57
-
00:49
- 2 ноября 2019
-
13:11
-
09:18
- 1 ноября 2019
-
20:44
-
20:14
- 31 октября 2019
-
17:49
-
16:21
-
15:51