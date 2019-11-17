Васильев — о составе сборной на Кубок мира: были проигнорированы два решения

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выразил удивление, что не все биатлонисты, выполнившие критерии отбора, попали в сборную России по биатлону на первые этапы Кубка мира.

«На самом деле ничего нового в этом списке на предновогодние этапы Кубка мира нет — все старые фамилии. Ну, разве что Поршнев. Это, конечно, относительно. Всё-таки Никита уже успел стать бронзовым призером чемпионата мира. Женская команда? Не понимаю, почему там нет спортсменок, которые хорошо проявили себя на контрольных тренировках и показали результат. Там любопытные фамилии появились. Мне жаль, что их нет в этом списке. Получается, они сейчас едут на Кубок IBU. Тамара Воронина, например, ногами очень здорово пробежала. Любопытная спортсменка.

Как знать, может быть, ротация уже на декабрьских этапах будет. Все логично. Да, как обычно бывает, по одному-двум спортсменам возникают вопросы. Но в принципе все составы достаточно сбалансированные.

Но некоторые моменты удивляют. В контрольных стартах должны были дать право участвовать членам сборной команды расширенного списка, но почему-то игнорировали это решение и не позволили участвовать. И, само собой, если спортсмены выполнили критерии отбора, почему же их не придерживаются? Это второй важный момент. В общем, здесь были проигнорированы два решения. И это очень странно. Да, тренерам, конечно, виднее. Потому что это им отвечать за результат команды. Но когда на берегу договариваются, надо слово держать. Ведь если человек не держит слово, возникает вопрос: стоит ли ему доверять в следующий раз? На мой взгляд, это ошибка со стороны СБР», — приводит слова Васильева сайт «Матч ТВ».

Поршнев и Резцова вошли в состав сборной России на первые этапы КМ по биатлону