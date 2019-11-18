Фуркад прокомментировал победу в масс-старте на турнире в Шушене

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в масс-старте на предсезонных соревнованиях в Шушене. Второе место занял его соотечественник Антонин Гигонна, третьим стал норвежец Эндре Стремсхайм.

«Я сумел сохранить лидерство на дистанции. Мне удалось сосредоточиться на том, что впереди, вместо того, чтобы думать о преследователях. Это очень хороший знак», — приводит слова Фуркада NRK.

Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира. На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

М. Фуркад выиграл масс-старт в Шушене, Й. Бё — 6-й