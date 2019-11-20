В РУСАДА подтвердили только один пропуск допинг-теста Глазыриной

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина в настоящий момент имеет только один «флажок» в системе АДАМС, а не два, как заявил несколькими днями ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, сообщает Rusbiathlon.ru, ссылаясь на документ, подписанный генеральным директором РУСАДА Юрием Ганусом.
«Спортсменка Глазырина Екатерина состоит в настоящее время в Международном пуле тестирования. По информации, доступной в системе АДАМС для РАА «РУСАДА», на настоящий момент у спортсменки зарегистрирован один флажок от 8 июня 2019 года», — говорится в ответе на запрос врача сборной России по биатлону.
На контрольных стартах в Тюмени Глазырина показала третий результат и по критериям отбора проходила в сборную на Кубок IBU, однако тренерский штаб решил не включать её в команду. В качестве причины были названы именно два «флажка». Сегодня, 20 ноября, правление СБР вернуло Глазыриной заработанное место в сборной.
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