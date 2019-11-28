Шипулин: надеюсь, с моей винтовкой Миронова хотя бы на 3% станет точнее

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин рассказал, что после того, как он завершил спортивную карьеру, его винтовка перешла к другой российской спортсменке Светлане Мироновой.

«Я не планировал оставлять винтовку себе, хотел, чтобы ею кто-то из спортсменов пользовался, знаю, что она досталась Мироновой. На винтовке есть мои чары, надеюсь, она хотя бы на 3% точнее начнёт стрелять», — приводит слова Шипулина «Екатеринбург Онлайн».

25-летняя Миронова является чемпионкой России, чемпионкой мира и Европы среди юниоров. Её лучшим результатом на Кубке мира стало седьмое место в спринте на этапе в Антхольце (Италия) в сезоне-2018/19.



В минувшем сезоне Светлана заняла 31-е место в общем зачёте Кубка мира, набрав 244 очка.