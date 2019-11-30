Кайшева и Шопин выиграли гонку преследования на первом этапе Кубка России

На первом этапе Кубка России по биатлону завершились гонки преследования. В соревнованиях у женщин в Тюмени победительницей стала Ульяна Кайшева. Представительница Удмуртии смогла опередить Анну Никулину и Валерию Васнецову.
Соревнования у мужчин прошли в Ханты-Мансийске, победу одержал Юрий Шопин. Он опередил опытного Алексея Слепова, переиграв представителя Санкт-Петербурга на последнем огневом рубеже и удержав преимущество на финишном отрезке. Третьим стал Пётр Пащенко.
Биатлон. Кубок России
1-й этап. Ханты-Мансийск
Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)
1. Юрий Шопин (Ульяновская область) – 35.01,7 (0,1,0,1)
2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — +4,0 (1,0,0,1)
3. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — +56,7 (1,1,1,1)
4. Алексей Петров (Башкортостан) — +1.36,6 (0,1,1,1)
5. Сергей Корастылёв (Красноярский край) – 1.43,2 (0,1,1,1).
1-й этап. Тюмень
Женщины. Гонка преследования (10 км)
1. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 31.11,8 (1+0+1+0)
2. Анна Никулина (Новосибирская область) — +7,3 (0+0+2+0)
3. Валерия Васнецова (Пермская область) — +30,8 (0+0+1+1)
4. Евгения Павлова (Новосибирская область) — +38,1 (0+0+2+0)
5. Резеда Сибагатуллина (ЯНАО) – +39,4 (1+1+2+1).
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