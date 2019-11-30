Кайшева и Шопин выиграли гонку преследования на первом этапе Кубка России

На первом этапе Кубка России по биатлону завершились гонки преследования. В соревнованиях у женщин в Тюмени победительницей стала Ульяна Кайшева. Представительница Удмуртии смогла опередить Анну Никулину и Валерию Васнецову.

Соревнования у мужчин прошли в Ханты-Мансийске, победу одержал Юрий Шопин. Он опередил опытного Алексея Слепова, переиграв представителя Санкт-Петербурга на последнем огневом рубеже и удержав преимущество на финишном отрезке. Третьим стал Пётр Пащенко.



Биатлон. Кубок России



1-й этап. Ханты-Мансийск

Мужчины. Гонка преследования (12,5 км)

1. Юрий Шопин (Ульяновская область) – 35.01,7 (0,1,0,1)

2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург) — +4,0 (1,0,0,1)

3. Пётр Пащенко (ХМАО-Югра) — +56,7 (1,1,1,1)

4. Алексей Петров (Башкортостан) — +1.36,6 (0,1,1,1)

5. Сергей Корастылёв (Красноярский край) – 1.43,2 (0,1,1,1).

1-й этап. Тюмень

Женщины. Гонка преследования (10 км)

1. Ульяна Кайшева (Удмуртия) – 31.11,8 (1+0+1+0)

2. Анна Никулина (Новосибирская область) — +7,3 (0+0+2+0)

3. Валерия Васнецова (Пермская область) — +30,8 (0+0+1+1)

4. Евгения Павлова (Новосибирская область) — +38,1 (0+0+2+0)

5. Резеда Сибагатуллина (ЯНАО) – +39,4 (1+1+2+1).