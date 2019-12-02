Кугаевский: Старых и Глазырина не потерялись бы на Кубке мира

Главный тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский оценил выступление Ирины Старых на старте сезона. Спортсменка, не вошедшая в состав национальной команды на Кубок мира, на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия) завоевала золото в спринте и серебро в гонке преследования. Россиянка Екатерина Глазырина дважды стала третьей.
«Ирина набрала неплохую форму, что она продемонстрировала и на отборочных стартах в Тюмени. Наверное, она вместе с Екатериной Глазыриной не потерялась бы сейчас и на Кубке мира. Хочу только напомнить, что, когда я в сентябре на тренерском совете внёс предложение, чтобы Старых и Глазырина могли участвовать в отборе не только на Кубок IBU, но и на основной старт, все единогласно проголосовали за это предложение. Но по новому положению о тренерском совете, принятому Союзом биатлонистов России в мае, его решения носят только рекомендательный характер.
К сожалению, правление СБР нас не услышало, поэтому, показав на отборе хорошие результаты, ни Ирина, ни Екатерина в первую команду не попали. Впрочем, у меня есть надежда, что их удачные старты позволят им выступить на этапе Кубка мира в Хохфильцене", — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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