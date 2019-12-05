Губерниев написал, что Йоханнес Бё получил в глаз. Норвежец ему ответил
Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» опубликовал фото с действующим обладателем Кубка мира норвежцем Йоханнесом Бё.
«Да уж! В мужской биатлонной индивидуальной гонке сам Бё получил в глаз, а Фуркад всех победил», — написал Губерниев.
Норвежец в комментариях написал «Давай, RURURURU», на что Дмитрий ответил: «Эй, где твой подиум? Давай-давай».
Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева
Вчера, 4 декабря, Бё-младший занял 10-е место в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Йоханнес — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира.
Сегодня в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
Фуркад: я не переживаю о Йоханнесе Бё
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