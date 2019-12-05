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Губерниев написал, что Йоханнес Бё получил в глаз. Норвежец ему ответил

Губерниев написал, что Йоханнес Бё получил в глаз. Норвежец ему ответил
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своём «инстаграме» опубликовал фото с действующим обладателем Кубка мира норвежцем Йоханнесом Бё.

«Да уж! В мужской биатлонной индивидуальной гонке сам Бё получил в глаз, а Фуркад всех победил», — написал Губерниев.

Норвежец в комментариях написал «Давай, RURURURU», на что Дмитрий ответил: «Эй, где твой подиум? Давай-давай».

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева

Вчера, 4 декабря, Бё-младший занял 10-е место в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Йоханнес — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, семикратный чемпион мира.

Сегодня в Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка.

Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.

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