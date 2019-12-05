Джима: не знаю, как попала на Кубок мира, должна была ехать на Кубок IBU

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала успешный старт на Кубке мира. В первой же гонке 29-летняя спортсменка «заехала в медали»: не допустив ни единого промаха, она показала второе время в индивидуальной гонке в Эстерсунде.



«Тренер сказал, что не ожидал от меня такого. Ответила, что не ожидала от себя такого. Было весело. Конечно, мы оба рады, потому что не закладывались на такой результат. Меня вообще рассматривали на Кубок IBU, а не на Кубок мира. Не знаю вообще, как сюда попала. Просто сказали, что еду в Эстерсунд, и всё.



Буду ли прибавлять? Сложно сказать. Мы действительно неплохо поработали, но делать выводы пока не стала бы.



Эстафета? Тренерский штаб решит, но есть шанс, что побегу. Думаю, времени на восстановление должно хватить. Мы это ещё обсудим», — передаёт слова Джимы корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Полное интервью с Юлией Джимой доступно на «Чемпионате».