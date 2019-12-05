Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Джима: не знаю, как попала на Кубок мира, должна была ехать на Кубок IBU

Джима: не знаю, как попала на Кубок мира, должна была ехать на Кубок IBU
Биатлон / Кубок мира 0

Украинская биатлонистка Юлия Джима прокомментировала успешный старт на Кубке мира. В первой же гонке 29-летняя спортсменка «заехала в медали»: не допустив ни единого промаха, она показала второе время в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

«Тренер сказал, что не ожидал от меня такого. Ответила, что не ожидала от себя такого. Было весело. Конечно, мы оба рады, потому что не закладывались на такой результат. Меня вообще рассматривали на Кубок IBU, а не на Кубок мира. Не знаю вообще, как сюда попала. Просто сказали, что еду в Эстерсунд, и всё.

Буду ли прибавлять? Сложно сказать. Мы действительно неплохо поработали, но делать выводы пока не стала бы.

Эстафета? Тренерский штаб решит, но есть шанс, что побегу. Думаю, времени на восстановление должно хватить. Мы это ещё обсудим», — передаёт слова Джимы корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Полное интервью с Юлией Джимой доступно на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019