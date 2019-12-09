Хованцев — о возможных санкциях: несправедливо отстранять нашу молодую команду

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на возможное отстранение России от международных соревнований в связи с махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение будет принято сегодня, 9 декабря, на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.
«Мы в напряжении, как спортсмены, так и тренеры. Никто из нашей команды не выступал на Олимпиаде в Сочи. У нас молодые спортсмены, которые за последние годы много раз сдавали допинг-тесты. Было бы несправедливо отстранить всю эту молодую команду», — приводит слова Хованцева NRK.
20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.
- 9 декабря 2019
-
11:47
-
10:49
-
10:29
-
10:10
-
09:37
-
09:27
- 8 декабря 2019
-
20:19
-
19:47
-
19:40
-
19:10
-
18:45
-
18:43
-
18:17Воронина: удалось отстрелять кое-как Эксклюзив
-
16:52
-
15:45
-
11:35
-
10:27
-
09:59
-
09:34
-
01:06
-
00:54
- 7 декабря 2019
-
23:51
-
22:14
-
21:51
-
21:36
-
21:30
-
21:20
-
21:05
-
20:44
-
20:41
-
20:33
-
16:50
-
16:04
-
11:03
-
10:02