Хованцев — о возможных санкциях: несправедливо отстранять нашу молодую команду

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на возможное отстранение России от международных соревнований в связи с махинациями с данными Московской антидопинговой лаборатории. Решение будет принято сегодня, 9 декабря, на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства в Лозанне.

«Мы в напряжении, как спортсмены, так и тренеры. Никто из нашей команды не выступал на Олимпиаде в Сочи. У нас молодые спортсмены, которые за последние годы много раз сдавали допинг-тесты. Было бы несправедливо отстранить всю эту молодую команду», — приводит слова Хованцева NRK.

20 сентября исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. ВАДА приняло решение повторно направить экспертную группу в Москву 9 января 2019 года. 17 января работа экспертов в лаборатории была завершена. Вскоре стало известно, что РУСАДА сохранило статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Осенью 2019 года разразился скандал, когда в предоставленных данных были обнаружены махинации.

Фуркад: думаю, Россию накажут. Я потерял пару медалей из-за неё