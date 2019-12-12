Норицын рассказал, как в женской сборной России отреагировали на решение ВАДА

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о ситуации в команде после решения исполкома ВАДА об отстранении России от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории.

«Вся команда очень расстроена. Очень неприятная новость, если говорить мягко. Конечно, полной неожиданностью это не стало. Но всё равно были озвучены первые критерии возможного отстранения. Пока они поверхностные. По фамилиям нам ещё не сообщили. Понятно, что все сильно переживают.



Под угрозой ли те, кого не пустили в Пхёнчхан-2018? Да, это так. Хотя не в этом, наверное, причина. Когда наших биатлонисток не пускали в Пхёнчхан, МОК никак не объяснил, почему эти спортсмены не могут принять участие в Олимпиаде. И сейчас мы все ждём конкретных критериев, по которым нас будут допускать. Пока мы знаем ровно столько же, сколько и все. Насколько я знаю, в IBU пока сами не готовы ответить на эти вопросы. Им передали документы, которые они сейчас рассматривают.



Они могут взять пример с лёгкой атлетики и уже допускать на любые международные старты только тех, кто выполнил их критерии.

У нас все взрослые люди, все понимают, как надо реагировать. Мы вообще стараемся не затрагивать эту тему, чтобы лишний раз не нагнетать, а больше думать о предстоящих стартах", — рассказал Норицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Завтра, 13 декабря, в Хохфильцене стартует второй этап Кубка мира.