Американские спортсмены готовят акции протеста из-за решения ВАДА по России

Звёзды американского спорта намерены устраивать акции протеста в случае завоевания россиянами медалей на предстоящих летних Олимпийских играх в Токио (Япония), сообщает Daily Mail.

9 декабря исполком ВАДА отстранил Россию от крупнейших международных соревнований, включая Олимпийские игры, на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. При этом россияне смогут выступить на Играх-2020 в нейтральном статусе, если докажут свою невиновность в нарушении антидопинговых правил.

Ведущие американские спортсмены провели переговоры по поводу решения ВАДА. В частности, некоторые атлеты решили не подниматься на подиум Олимпийских игр в Токио вместе с россиянами, несмотря на возможные санкции со стороны МОК и американских властей.

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