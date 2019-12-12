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Андерссон выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, Шевнина — пятая

Андерссон выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, Шевнина — пятая
Биатлон / Кубок IBU 0

Шведская биатлонистка Ингела Андерссон стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в Риднау (Италия). На заключительном отрезке после четвёртой стрельбы Андерссон в борьбе за золото опередила представительницу Украины Анастасию Меркушину, ранее выигравшую квалификацию. Бронзовым призёром стала француженка Лу Жанмонно, которая в квалификации показала лишь 24-й результат.

Лучшая из россиянок Полина Шевнина заняла пятое место, Екатерина Глазырина стала восьмой.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия
Женщины. Суперспринт

1. Ингела Андерссон (Швеция) – 16.26,1 (0+3).
2. Анастасия Меркушина (Украина) — отставание 1,7 (0+3).
3. Лу Жанмонно (Франция) — +5,9 (0+1)…
5. Полина Шевнина (Россия) — +12,1 (0+3)…
8. Екатерина Глазырина (Россия) — +17,4 (1+2)…
12. Наталья Гербулова (Россия) — +39,1 (2+2).
16. Анастасия Поршнева (Россия) — +45,7 (3+3)…
22. Ирина Старых (Россия) — +1.05,8 (3+2).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 2, Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины. Суперспринт. Финал
12 декабря 2019, четверг. 17:00 МСК
Окончено
1
Ингела Андерссон
Швеция
16:26.1
2
Анастасия Меркушина
Украина
+1.7
3
Лу Жанмонно
Франция
+5.9
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