Андерссон выиграла суперспринт на этапе Кубка IBU в Риднау, Шевнина — пятая

Шведская биатлонистка Ингела Андерссон стала победительницей суперспринта на втором этапе Кубка IBU, который проходит в Риднау (Италия). На заключительном отрезке после четвёртой стрельбы Андерссон в борьбе за золото опередила представительницу Украины Анастасию Меркушину, ранее выигравшую квалификацию. Бронзовым призёром стала француженка Лу Жанмонно, которая в квалификации показала лишь 24-й результат.

Лучшая из россиянок Полина Шевнина заняла пятое место, Екатерина Глазырина стала восьмой.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Риднау, Италия

Женщины. Суперспринт

1. Ингела Андерссон (Швеция) – 16.26,1 (0+3).

2. Анастасия Меркушина (Украина) — отставание 1,7 (0+3).

3. Лу Жанмонно (Франция) — +5,9 (0+1)…

5. Полина Шевнина (Россия) — +12,1 (0+3)…

8. Екатерина Глазырина (Россия) — +17,4 (1+2)…

12. Наталья Гербулова (Россия) — +39,1 (2+2).

16. Анастасия Поршнева (Россия) — +45,7 (3+3)…

22. Ирина Старых (Россия) — +1.05,8 (3+2).