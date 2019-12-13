Драчёв: Елисеев уже сейчас второй номер в сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что Матвей Елисеев способен провести нынешний сезон на высоком уровне.

«У Матвея огромный потенциал, и он вполне способен продолжить завоёвывать для России медали на этапах Кубка мира и ЧМ-2020. Да, есть ещё много моментов, над которыми надо усиленно работать, особенно научиться распределять силы на всю дистанцию. Но, на мой взгляд, Елисеев уже сейчас второй номер в нашей команде. Его потенциал был виден ещё в прошлом сезоне», — цитируют Драчёва «Известия».

Ранее Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы мужской спринтерской гонки на 10 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Елисеев получил 37-й стартовый номер. Гонка начнётся сегодня, 13 декабря, в 16:20 мск.

Латыпов стартует 9-м, Логинов — 20-м в спринте на этапе КМ в Хохфильцене