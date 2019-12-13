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Миронова прокомментировала завоевание бронзы в спринте в Хохфильцене

Миронова прокомментировала завоевание бронзы в спринте в Хохфильцене
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она заняла третье место, совершив один промах.

«Для меня гонка сложилась хорошо. Я ошиблась всего один раз, у меня много положительных эмоций на этот счёт. Рада, что всё получилось сегодня. Когда я ушла после второго рубежа, мне сказали, что я ухожу лидером. Но у меня силы закончились, хотя я сделала всё, что могла», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в гонке одержала действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря.

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