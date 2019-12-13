Миронова прокомментировала завоевание бронзы в спринте в Хохфильцене
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она заняла третье место, совершив один промах.
«Для меня гонка сложилась хорошо. Я ошиблась всего один раз, у меня много положительных эмоций на этот счёт. Рада, что всё получилось сегодня. Когда я ушла после второго рубежа, мне сказали, что я ухожу лидером. Но у меня силы закончились, хотя я сделала всё, что могла», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Победу в гонке одержала действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря.
Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Миронова впервые в карьере стала призёром этапа Кубка мира
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