Миронова прокомментировала завоевание бронзы в спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Она заняла третье место, совершив один промах.

«Для меня гонка сложилась хорошо. Я ошиблась всего один раз, у меня много положительных эмоций на этот счёт. Рада, что всё получилось сегодня. Когда я ушла после второго рубежа, мне сказали, что я ухожу лидером. Но у меня силы закончились, хотя я сделала всё, что могла», — передаёт слова Мироновой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Победу в гонке одержала действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер. Второй стала представительница Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд. Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря.

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене