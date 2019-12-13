К. Резцова: уходя со «стойки», подумала — всё, теперь только на зубах

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Она заняла 19-е место, совершив один промах.

«Сегодня, наверное, было поспокойнее, чем в Эстерсунде, уже прочувствовалась атмосфера. Чуть меньше переживала, чем на предыдущем этапе. Наверное, из-за этого получилось отработать в привычном режиме и на рубеже, и на трассе. Очень тяжело дался последний круг, но надеюсь, что в следующих гонках я буду пограмотнее проходить первые два круга, чтобы на финиш было чуть побольше сил.

Я включена в состав на эстафету? Это хорошо, это радует, нам ещё официально не объявили. Будем завтра бороться.

Мама после Эстерсунда не говорила, что случился провал, были усреднённые фразы. Мы обе понимали, что это в основном нервы, поэтому ни гнобления не было, ни слов о том, что это нормально. Конструктивно поговорили. С Дашей посмеялись, что и она так бегала когда-то. Конечно, она поддерживает и вчера писала о том, что нужно поаккуратнее, советы давала.

У нас был разговор, что нужно потише начинать. Первый круг я в принципе прошла нормально, вработалась, и усталость я почувствовала уже в конце второго круга. Подходя к «стойке», я понимала, что недовосстановилась. И, уходя с рубежа, подумала, что уже всё, теперь только на зубах. Потому что уже нет ни сил, ни ощущений лёгкости. Я хотела работать, но неоткуда было взять силы. Конечно, я старалась нигде не остановиться, чтобы огромного проигрыша не было, но всё равно чувствовала, что девчонки бегут сильнее. И девочка, которая шла сзади, меня обогнала на подъёме, пришлось за ней цепляться», — передаёт слова Резцовой корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

В общем зачёте Кубка мира Резцова занимает 41-е место.

Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене