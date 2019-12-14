Жаклен: первый сезон, когда я не отягощён учёбой, и сразу же подиум!

Французский биатлонист Эмильен Жаклен прокомментировал выступление в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Избежав промахов на всех четырёх огневых рубежах, он финишировал третьим.



«Сменил негативные мысли на позитив. Отличная работа в межсезонье привела к тому, что я впервые попал на подиум. Конечно, гонка была сложной, трасса — скользкой. К счастью, всё сложилось почти идеально. Это первый сезон, когда я не отягощён учёбой. Наконец-то достаточно времени на тренировку», — передаёт слова Жаклена корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Бё. Лучший результат среди российских биатлонистов показал Александр Логинов, завоевавший серебряную медаль. Матвей Елисеев финишировал 11-м, Дмитрий Малышко показал 25-й результат, Евгений Гараничев стал 34-м.

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене