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Логинов: на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается

Логинов: на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступления норвежца Йоханнеса Бё на старте сезона-2019/20. 26-летний уроженец Стрюна возглавляет общий зачёт Кубка мира.

«В этой гонке и на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается, сто процентов невозможно. А вообще, думаю, это реально, потому что все допускают ошибки. В индивидуальных гонках он может себе позволить штрафной круг, другие — нет. С ним бороться очень тяжело. Он очень силён», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Напомним, Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Логинов, как и Бё, избежав промахов, завоевал серебряную медаль.

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене
Логинов: сегодня можно было бороться только за второе место
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