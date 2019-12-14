Логинов: на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступления норвежца Йоханнеса Бё на старте сезона-2019/20. 26-летний уроженец Стрюна возглавляет общий зачёт Кубка мира.



«В этой гонке и на данный момент Бё невозможно обогнать, если он не промахивается, сто процентов невозможно. А вообще, думаю, это реально, потому что все допускают ошибки. В индивидуальных гонках он может себе позволить штрафной круг, другие — нет. С ним бороться очень тяжело. Он очень силён», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Напомним, Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Австрия. Логинов, как и Бё, избежав промахов, завоевал серебряную медаль.

Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе КМ в Хохфильцене