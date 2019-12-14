Президент СБР рассказал об изменениях в женской сборной после Нового года

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о предстоящих изменениях в составе женской сборной, выступающей на Кубке мира.
«У нас очень хорошее выступление и на Кубке IBU. Там и Поршнева, и Шевнина идут в лидерах. В ближайшее время мы их пригласим в основную команду. После Нового года, конечно. Чтобы не сбивать настрой, который у них сейчас есть. Лучшие же попадают на Кубок IBU. Но мы там сделаем корректировки. В целом думаю, что всё хорошо идёт.
У нас ведь на Кубок Европы попадают лучшие на трёх этапах Кубка России. Поэтому, чтобы кого-то туда ввести, нужно кого-то убрать. Всё взаимосвязано. Состав маленький. Здесь у нас квота — пять человек. Если у кого-то что-то случится, мы можем произвести замену. То есть в любом случае будет приглашён запасной, чтобы здесь работать. На чемпионат мира также будем отыгрывать несколько человек. Экспериментировать и смотреть», — приводит слова Драчёва сайт «Матч ТВ».
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