Российские биатлонисты неожиданно стали выигрывать. Секрет – в куртке президента

После этапа в Эстерсунде был сдержанный оптимизм относительно выступления сборной России по биатлону. Без медали из Швеции наша команда не уехала, а ещё три раза останавливалась в шаге от пьедестала. В Хохфильцене случился прорыв – сразу четыре медали, а ведь завтра будет ещё один соревновательный день.



Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв очень вовремя приехал на этап Кубка мира и объяснил, в чём именно заключается секрет успеха команды.

Логинов принёс России ещё одну медаль на Кубка мира. А будет ли золото?! В гонке преследования Логинов стал вторым. Бороться с Йоханнесом Бё было невозможно.

— Можно сказать, что запущенный призыв «Знай наших» работает?

— Тут двойной смысл. С одной стороны, страна теперь знает наших биатлонисток, с другой – это знакомый всем призыв «Знай наших!» Думаю, мы всё правильно сделали. Наши спортсмены будут и дальше выступать, набираться опыта этой борьбы. Они все молодые, выступают на этапах Кубка мира кто один год, кто два. Всё ещё впереди. Надеемся на хорошее выступление на Кубке IBU, где и Поршнева и Шевнина. После Нового года мы тоже пригласим их на Кубок мира. Всё хорошо идёт.



– Ваша фраза «Это наш ответ ВАДА» вызвала неоднозначную реакцию.

– Что ни говори, всегда будут люди «за» и люди «против» – это всегда так. Я не имел в виду, что это наш прямой ответ ВАДА, а хотел сказать: что бы с нами ни делали, мы выживем, будем сильными. Россия всегда была сильной державой, в любых условиях мы будем бороться и побеждать.



– Вы до сих пор считаете, что во всём этом есть политическая подоплёка?

– А вы как думаете? Выступление команды без флага и гимна – это чисто политическое решение. Персонифицированный допуск – это правильно, если есть проблемы. Тут вопросов нет – мы сами это поддерживаем, и сами готовы таких спортсменов отстранять. Но когда огонь идёт по всей команде, по стране – это неправильно, это нарушение прав спортсменов, которые выступают за свою страну и могут выступать под своим флагом и петь и гимн.

«Патрон улетел в будку с людьми». Казус на стрельбе не лишил Россию медали Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пережила нешуточный стресс на огневом рубеже.

– Сегодня утром вы встречались с представителями IBU. О чём говорили, если не секрет?

– Мы не так часто можем выезжать, но у нас всегда проходят такие встречи, мы стараемся общаться. По телефону это не всегда получается, а в тесном контакте мы отрабатывали дальнейшую работу на перспективу. Мне очень понравился позитивный настрой со стороны Международного союза биатлонистов, который так же в целом нас поддерживает – без российского биатлоне это всё будет смотреться уже не так. И сегодня все видели: без наших девочек эстафета не была бы такой интересной.



– Пока нет никаких санкций?

– Пока и не может быть никаких санкций. Все ждут ответа от РУСАДА. Когда наблюдательный совет РУСАДА примет какое-то решение, будут приниматься дальнейшие действия. Всё идёт поэтапно, невозможно что-то перескочить.



— Если решение вступит в силу, оно будет распространяться и на Кубок мира?

— Нельзя пройти первый этап и перейти сразу ко второму. Сейчас мы можем только догадываться, не можем ничего сказать без решения РУСАДА. От этого будем отталкиваться. Там будет две дорожки – либо туда, либо туда. По какой-то из них пойдём. Мы можем пойти в длинные суды, подавать апелляции.



— Но если будет подана апелляция в CAS, то на её рассмотрение уйдёт много времени и до чемпионата мира её точно не успеют проанализировать?

— Конечно, это всё будет долго по времени и с большой долей вероятности даст нам возможность выступить с флагом. Надо дождаться 19 декабря, когда будет заседание наблюдательного совета РУСАДА. Сегодня вечером ещё будем собираться по критериям. У нас на данный момент полное взаимопонимание с IBU. Это радует нас. Я вижу, что мы в хороших отношениях.

Серебряный день России в биатлоне. До золота не хватило чуть-чуть! Сюрприз в женской эстафете. Солидное выступление Логинова в пасьюте. И вообще, в Хохфильцене медали в каждой гонке. Такого давно не было!

— Вы сказали, что состав женской команды может претерпеть изменения в январе. Но сейчас по результатам из этой команды все выступают неплохо.

— Речь идёт не о том, чтобы отчислять кого-то, а просто добавлять лучших спортсменов с Кубка IBU. Лучший спортсмен оттуда по критериям попадает на Кубок мира. Мы стремимся приглашать больше молодых спортсменов. Женская квота у нас ограничена в этом сезоне, состав небольшой. Но всё равно, если что-то случится у одного из спортсменов, у нас будет обязательно один запасной. На чемпионат мира мы также будем отыгрывать несколько человек. В том числе и в плане эстафеты. Надо понять, кто может быть надёжным финишёром.



— У Ирины Старых и Екатерины Глазыриной нет шансов вернуться на Кубок мира?

— Посмотрим по возможностям. Надо дожить до окончания трёх этапов. Понятно, что на данный момент Старых и Глазырина имеют преимущество в опыте, но молодёжь растёт и прибавляет с каждым стартом.



— На Антоне Бабикове не ставите крест?

— Антон должен разобраться внутри себя, в первую очередь. Пусть сам решит, надо ему это или не надо. Мы не собираемся за ним бегать. Если он хочет выступать, то добьётся этого. Если у него не будет желания, никто его тащить не будет.



— Это правда, что он сам отказался тренироваться с командой после Эстерсунда?

— Я вчера проводил совещание с командой и тренерами и попросил их объяснить ситуацию, ведь они находятся на месте событий, а мы получаем информацию только по телефону. Ему предложили несколько вариантов. Один из них – готовиться здесь вместе с командой. Дальше можно было отправить его в Обертиллиах, чтобы он готовился к «Ижевской винтовке». Но почему-то он принял решение поехать домой. Мы взяли ему билеты и всё. Это исключительно его решение, и мы не понимаем, на каком основании он его принял. Мы ему купили билеты в Хохфильцен, он был бы седьмым человеком в команде. Поставили его или не поставили бы, решали бы на месте. Вдруг кто-то заболеет. А так получается, что у нас нет запасного.



— Но запасными заявлены же Александр Поварницын и Карим Халили.

— Мы здесь заявили их, чтобы иметь квоту для аккредитаций. Здесь же тоже всё связано. Чем больше спортсменов заявлено, тем больше аккредитаций. Это позиция IBU. Если бы не сделали это, не хватило бы аккредитаций для смазчиков и тренеров. Поэтому мы заявляем их. Тем более, что они рядом, в 100 километрах.



— В прошлом сезоне вы ходили в очень примечательных валенках. Почему сегодня не в них?

— Решил на два дня их сюда не везти (улыбается). На чемпионат мира обязательно привезу, не сомневайтесь! Я тут даже куртку одел ту, в которой мы выигрывали в 2017 году. И подумал, а почему бы её опять не надеть на удачу. Теперь не буду вообще снимать (смеётся).

Владимир Драчёв Фото: РИА Новости

— А где вы достали эти валенки?

— Их делает «Президент-сервис» у нас в Думе. Достаточно качественные «бурки», они именно так называются. Так что если кого заинтересует, говорите размеры (смеётся).