Глава ФБУ: настораживает непонятная ситуация с Блашко

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак оценил выступление женской и мужской команд на старте сезона. В Кубке наций женская сборная Украины занимает седьмое место, мужская — восьмое.
«Доволен тем, что заметен потенциал девушек. Те же сёстры Семеренко и Елена Пидгрушная чувствуют себя лучше, чем в прошлом году. Они могут соревноваться, показывать высокую скорость. Надо ещё улучшить стрельбу, а дальше только радовать всех своими результатами. И это самое главное. Молодцы также ребята – понемногу подтягиваются. В частности, Антон Дудченко, – дважды финишировал в зачётной зоне.
Пока настораживает непонятная ситуация с Дарьей Блашко. Мы рассчитывали, что она будет показывать лучшие результаты, чем есть. Что-то не может себя найти. Возможно, ей ещё нужно немного времени, чтобы вписаться в мировую элиту, потому Дарья сразу после двухлетнего карантина и сразу на Кубок мира.
Юлия Джима поздно начала подготовку, поэтому пропускает определённые гонки. Ей нужно время, чтобы подтянуться. Ожидаем, что наберёт оптимальную форму к чемпионату мира, а с каждым нынешним стартом постепенно будет прибавлять. Юля опытная спортсменка и понимает, что делает. После третьего этапа Кубка мира она останется в Европе и будет готовиться к посленовогодним стартам», — цитирует Брынзака Xsport.
Календарь Кубка мира по биатлону на сезон-2019/2020.
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