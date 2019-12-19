Хованцев: приклеивать Малышко ярлык «блатной» — абсолютно неправильно

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отметил, что болельщикам не стоит сомневаться, что Дмитрий Малышко заслуженно входит в основной состав национальной команды, а также рассказал, почему спортсмена продолжают ставить на эстафетные гонки.



«Он выполнил критерии отбора и законно завоевал право быть в команде. То, что ему приклеивают ярлык «блатной», абсолютно неправильно. Когда выставляем спортсменов на эстафету, мы учитываем не только результаты, но и их состояние.

Есть ли у Дмитрия шансы остаться в команде, если не выполнит критериев отбора на январские этапы Кубка мира? Считаю, этот вопрос поднимать преждевременно», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».



В спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция) Дмитрий занял 41-е место. В общем зачётё Малышко, набрав 32 очка, занимает 40-ю строчку.

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