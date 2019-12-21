Куклина — о попадании в масс-старт: радостно, что наконец-то пробегу в компании 30 лучших

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступления в спринте и гонке преследования на третьем этапе Кубка мира в Анси.

«Бежалось очень тяжело. Не знаю, в чём именно проблема, но второй день подряд очень сложно. Ладно, думаю, вчерашний спринт дался непросто. Была уверена, что в гонке преследования будет намного легче. Не знаю, в чём дело, надо обсудить это с тренером. Так тяжело мне давно не было. Могу быть довольна стрельбой. В ходе сезона где-то недорабатывала в этом компоненте.

Очень важно, что смогла выполнить критерии отбора и прошла на январские этапы исключительно по своим результатам.

Завтрашний масс-старт? Да, надо где-то брать силы. Знать бы где. Если бы они где-нибудь лежали на дороге, была бы рада. Это будет мой первый масс-старт, но нисколько не страшно. Наоборот, радостно, что наконец-то пробегу в компании 30 лучших», — сказала Куклина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Говоровым.

Из российских биатлонисток в масс-старте также выступят Светлана Миронова и Екатерина Юрлова-Перхт.