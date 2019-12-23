Губерниев — о Гараничеве: зачем в сборной человек, который не бегает эстафеты?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил нынешнюю форму Евгения Гараничева и рассказал, кто, по его мнению, должен войти в состав сборной России.
«К эстафетам надо обязательно подключить Гараничева, а иначе зачем в сборной человек, который вообще не бегает эстафеты? А в личных гонках ничего не показывает. По индивидуальной программе в мужской сборной заслужил готовиться только Логинов. Если мы говорим, что Гараничев тренировался в Тюмени у какого-то фитнес-тренера и должен переварить силовую нагрузку… Ау, Евгений, когда вы её переварите?! Сейчас он бледная тень самого себя. Даже в масс-старт не попал. Мне горько от того, что такой элитный биатлонист ошивается где-то в биатлонных подворотнях. Я жду прорыва от него и надеюсь, что он произойдёт в январе.
Кстати, хочу сказать, что Логинов показал здесь бойцовские качества. Поршнев – огромный молодец. Надо продолжать выкатывать Латыпова. Хочу также поддержать Диму Малышко. Знаю, что в него летит много критических стрел. Но кто его заменит? Халили вот есть, а дальше пропасть. Никого нет! Карима можно взять седьмым в команду и подготовить к выступлению. Белозёрову не нравится, когда в команде есть запасные? Это решение тренеров», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
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