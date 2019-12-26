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Пайффер отреагировал на подозрения в отношении Евгения Устюгова

Пайффер отреагировал на подозрения в отношении Евгения Устюгова
Биатлон / Кубок мира 0

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал, как он отреагировал на известие об открытии IBU дел в отношении россиянин Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Подозрения в нарушении ими антидопинговых правил основаны на анализе данных Московской антидопинговой лаборатории, проведённом совместно с ВАДА.

Устюгов в составе сборной России выиграл золото Олимпиады в Сочи в эстафете, команда Германии с Пайффером стала второй.

«Во-первых, я настроен скептически, потому что не знаю, откуда взялись эти два имени. Это интересно. ВАДА не называет имён, но даже если бы это случилось, момент упущен. Мы могли быть олимпийскими чемпионами, этот момент мне уже не вернуть.

Наказания спустя некоторое время и передача медалей имеют свой эффект, который нельзя недооценивать. Возможно, это и поможет. По крайней мере мошенники не смогут спать спокойно. Как спортсмена меня это удовлетворит", — приводит слова Пайффера Zeit Online.

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