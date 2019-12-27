Тренер Бабикова рассказал, когда Антон сможет вернуться на Кубок мира

Виктор Никитин, тренер российского биатлониста Антона Бабикова, сообщил, что его подопечный выступит на чемпионате Европы 2020 года. Тренерский штаб сборной России отправил Бабикова домой с первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) без винтовки. После этого Никитин пообщался с тренерами по поводу будущего Антона в команде.

«Переговоры пришли к тому, что проводим сборы, потом выступаем на чемпионате Европы. И если Антон хорошо выступает на чемпионате Европы, то его снова подключают к сборной на Кубок мира», — приводит слова Никитина Bash News.

Бабиков выступил на этапе Кубка мира в Эстерсунде, так как завоевал личную квоту, выиграв общий зачёт Кубка IBU. Чемпионат Европы пройдёт с 24 февраля по 1 марта в Отепя (Эстония).