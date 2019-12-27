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Тренер Бабикова рассказал, когда Антон сможет вернуться на Кубок мира

Тренер Бабикова рассказал, когда Антон сможет вернуться на Кубок мира
Биатлон / Кубок мира 0

Виктор Никитин, тренер российского биатлониста Антона Бабикова, сообщил, что его подопечный выступит на чемпионате Европы 2020 года. Тренерский штаб сборной России отправил Бабикова домой с первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) без винтовки. После этого Никитин пообщался с тренерами по поводу будущего Антона в команде.

«Переговоры пришли к тому, что проводим сборы, потом выступаем на чемпионате Европы. И если Антон хорошо выступает на чемпионате Европы, то его снова подключают к сборной на Кубок мира», — приводит слова Никитина Bash News.

Бабиков выступил на этапе Кубка мира в Эстерсунде, так как завоевал личную квоту, выиграв общий зачёт Кубка IBU. Чемпионат Европы пройдёт с 24 февраля по 1 марта в Отепя (Эстония).

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