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Елисеев удостоился звания заслуженного мастера спорта, его отец стал заслуженным тренером

Елисеев удостоился звания заслуженного мастера спорта, его отец стал заслуженным тренером
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Матвей Елисеев приказом Министерства спорта РФ от 18 декабря удостоился звания «Заслуженный мастер спорта», соответствующий документ размещён на сайте ведомства сегодня, 28 декабря.

Кроме того, отцу биатлониста и его личному наставнику Павлу Елисееву присвоено звание «Заслуженный тренер России».

28 декабря Матвей вместе с Екатериной Юрловой-Перхт примет участие в «Рождественской гонке», которая пройдёт в Гельзенкирхене, Германия. Масс-старт начнётся в 20:15 мск. Гонка преследования запланирована на 21:05 мск.

В общем зачёте Кубка мира Елисеев занимает 12-е место. В его активе 183 очка. На счету Матвея один подиум: российский биатлонист стал третьим в спринтерской гонке на первом этапе в Эстерсунде, Швеция.

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