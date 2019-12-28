Елисеев удостоился звания заслуженного мастера спорта, его отец стал заслуженным тренером
Российский биатлонист Матвей Елисеев приказом Министерства спорта РФ от 18 декабря удостоился звания «Заслуженный мастер спорта», соответствующий документ размещён на сайте ведомства сегодня, 28 декабря.
Кроме того, отцу биатлониста и его личному наставнику Павлу Елисееву присвоено звание «Заслуженный тренер России».
28 декабря Матвей вместе с Екатериной Юрловой-Перхт примет участие в «Рождественской гонке», которая пройдёт в Гельзенкирхене, Германия. Масс-старт начнётся в 20:15 мск. Гонка преследования запланирована на 21:05 мск.
В общем зачёте Кубка мира Елисеев занимает 12-е место. В его активе 183 очка. На счету Матвея один подиум: российский биатлонист стал третьим в спринтерской гонке на первом этапе в Эстерсунде, Швеция.
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