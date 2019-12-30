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Сливко: думаю, разгонюсь

Сливко: думаю, разгонюсь
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила выступление на «Ижевской винтовке». Спортсменка заняла второе и четвёртое места в спринтерских гонках, а также второе — в индивидуальной гонке.

«Этими соревнованиями я довольна, получилось стабильно выступить, занять два раза второе место, во втором спринте четвёртое. Также стрельба достаточно хорошая — три промаха за все соревнования. Ходом я себя чувствовала уверенно.

Это, наверное, всего пятая гонка у меня, когда девочки пробежали на Кубке России, Кубке IBU по десять. Я не получала соревновательной практики, только в Эстерсунде две гонки, которые получились неудачными. Сейчас я чувствую себя хорошо, думаю, разгонюсь, потому что у меня было ещё мало гонок», — цитирует Сливко ТАСС.

Вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский сообщил, что Виктория прошла отбор на январские этапы Кубка IBU.

Сливко: моя минимальная цель — уехать на Кубок IBU
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