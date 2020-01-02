Сливко: регион оплатил мне двухнедельный сбор в Обертиллиахе

Российская биатлонистка Виктория Сливко оценила выступление в 2019 году. По итогам «Ижевской винтовки» она завоевала право выступить на январских этапах Кубка IBU.
«Перед Ижевском у меня не было долго соревновательной практики. Но не скажу, что мне в Удмуртии было тяжело физически или психологически. Сложнее пришлось, когда в Швеции после первого этапа Кубка мира мне сказали ехать на внутренние старты. А смысла в этом не было – там оставалось всего две гонки Кубка России в Уфе. Так что «Ижевская винтовка» была моей последней надеждой занять одну из двух позиций на январские этапы Кубка IBU, вернуться в сборную. Соревновались в столице Удмуртии при довольно низкой температуре воздуха, но я справилась со стрельбой и ходом чувствовала себя хорошо.
Спасибо большое Тюменской области. Наш регион оплатил мне двухнедельный сбор в Обертиллиахе. Именно там я готовилась к «Ижевской винтовке». Неделю работала вообще одна. Потом приехала резервная сборная России, выступающая на Кубке IBU. Правда, с нашими спортсменами я могла пересекаться на тренировках только на лыжне – для совместной работы на стрельбище нужна была отдельная заявка. Хотя, может быть, отдых от стрельбы мне и помог в Ижевске.
Я запишу уходящий год себе в актив. Пусть его концовка получилась чуть смазанной. Но в конце декабря я всё же сумела отобраться на международную арену. С нетерпением жду стартов на Кубке IBU", — цитирует Сливко «Тюменская арена».
В состав женской сборной России на январские этапы Кубка IBU также вошли Екатерина Глазырина, Анастасия Поршнева, Полина Шевнина, Анна Никулина, Ульяна Кайшева.
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