Биатлонистка Мохова принесла России первое золото на юношеской Олимпиаде в Лозанне
Российская биатлонистка Алёна Мохова завоевала золотую награду в индивидуальной гонке на зимних юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария).
Время Моховой — 32 минуты 26,7 секунды, она допустила два промаха. Второй стала француженка Жанна Ришар (+1.03,8), тройку сильнейших замкнула представительница Беларуси Юлия Ковалевская (+1.32,8).
Россиянка Арина Солдатова показала 16-й результат, Кристина Павлушина заняла 31-е место, Анастасия Зенова — 38-е.
Таким образом, сборная России выиграла первую медаль на юношеских Играх в Швейцарии. Олимпиада завершится 22 января. Спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет, представляющие более 70 стран, разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта.
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