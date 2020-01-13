Рёйселанд: расстроилась, когда услышала, что Экхофф у меня за спиной

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала выступление в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе, где она заняла третье место. Второй стала её соотечественница Тириль Экхофф. Победу одержала представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен.

«Я даже расстроилась, когда, выходя на финишный круг, услышала, что Тириль у меня за спиной. У неё было больше штрафных кругов, но она всё равно смогла навязать борьбу и вышла из неё победителем. Тириль была сильнее. Мы показали болельщикам норвежскую разборку, это здорово!



На первом огневом я долго пережидала ветер, но всё равно заработала штрафной круг. К решающей „стойке“ я была далеко от лидеров, но, когда увидела, что Кайса и остальные девушки выжидают, решила рискнуть и отработать быстро. Да, я промахнулась один раз, но такое решение позволило мне быть на пьедестале. Не уверена, что есть универсальный план, который бы решал проблемы на огневом в Оберхофе, но Кайса решила ждать, и её последняя стрельба была феноменальной!» — цитирует Рёйселанд Biathlon.com.ua.

В общем зачёте Кубка мира Марте занимает восьмое место.

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