Белозёров: Вяльбе даёт нам свою машину для нанесения структуры, камни и сотрудника
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров рассказал о ситуации с подготовкой лыж для команды.
«Вчера разговаривал с Драчёвым, предложил ему вариант: заканчивается Кубок IBU, где у нас четыре сервисёра. Один из них, Евгений Пермяков, сейчас на юношеской Олимпиаде, но другие трое могут заехать сюда, и, таким образом, у нас их станет восемь.
Плюс сегодня приезжает Драчёв, и мы уже будем конкретно смотреть ситуацию по помощи от Елены Вяльбе. Она даёт нам свою машину для нанесения структуры, камни и сотрудника, который будет работать с этим всем», — приводит слова Белозёрова сайт «Матч ТВ».
Сегодня, 15 января, стартует пятый этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).
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