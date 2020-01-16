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Хованцев: о глобальных проблемах в мужской команде пока говорить рано

Хованцев: о глобальных проблемах в мужской команде пока говорить рано
Биатлон / Кубок мира 0

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал итоги выступления спортсменов мужской национальной команды в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Результатами, конечно, мы не можем быть довольны. Пока рано анализировать, из-за чего случился такой проигрыш по ходу. Тот же Логинов уступил 44 секунды ногами, немного не додержал финишный круг. Что касается Елисеева, думаю, что он отлично выдержал два круга, а после штрафных 150 метров начал терять скорость. Надо разговаривать с ним, с рубежа не могу вам сказать, что произошло.

При такой погоде нельзя было делать два промаха. Ни Поршневу, ни Гараничеву, ни Латыпову. Но даже с двумя кругами должны были быть ближе. Однозначно это не наш ход, хотя о глобальных проблемах в команде пока говорить рано», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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Пока всё очень плохо. Российские биатлонисты не могут попасть на подиум третий этап подряд.
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