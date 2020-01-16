Фуркад: сейчас я наслаждаюсь каждой победой как в последний раз

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал значительный прогресс в результатах по ходу сезона. Пятикратный олимпийский чемпион выиграл три гонки кряду, что позволило ему возглавить общий зачёт Кубка мира.



«Думаю, что моя форма ещё далека от идеальной, мне пока не хватает силы и, соответственно, скорости по дистанции. Несмотря на эту победу в спринте и в целом отличную гонку, я чувствовал, что у меня было недостаточно запаса, чтобы ещё прибавить на лыжне. Трасса была одинаковой для всех, поэтому я, безусловно, рад, что в итоге сумел оставить победу за собой. Но для будущих гонок и для того, чтобы вернуться к своей лучшей форме, мне определенно нужно больше физической силы.



Сложно оставаться лучшим на протяжении многих лет, но ещё сложнее вернуться на лидерские позиции после неудачного сезона. Поэтому перед началом этого я мог лишь надеяться, что мне удастся набрать былые кондиции и вновь начать побеждать. Я несказанно рад, что нашёл свою дорогу к победам после прошлой неудачной зимы. Сейчас я наслаждаюсь каждой победой как в последний раз», — цитирует Фуркада «Матч ТВ».

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