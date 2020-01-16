Губерниев: много критики стало. Ещё и пациенты с алкогольной зависимостью проснулись

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему участившейся критики в свой адрес.



«Как-то много стало критики… Ну, из психоневрологического отделения — дело привычное, но теперь ещё пациенты с тяжёлой алкогольной зависимостью проснулись. Алло, врачи? Вы ещё работаете??» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Одна из волн критики на комментатора обрушилась после того, как он заявил, что Сталин «зассал и никуда не высовывался» в первые три дня Великой Отечественной войны.



В частности, сегодня бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал Губерниева за его поведение на публике. «Он несёт ерунду, мне просто стыдно за него! Неужели нельзя его остановить? То Фуркада свиньёй обзовёт, то с Тихоновым в полемику вступает», — заявил специалист.

Тихонов — Губерниеву: тебе надо вести дешёвое реалити-шоу