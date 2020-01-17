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Резцова объяснила, что случилось на «стойке» в эстафете в Рупольдинге

Резцова объяснила, что случилось на «стойке» в эстафете в Рупольдинге
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Кристина Резцова подробно рассказала о происшествии на «стойке» на третьем этапе эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Кто-то начал стрелять по моей установке. Я сделала три выстрела и заметила, что ещё два — уже закрыты. И мне пришлось попадать просто по закрытым мишеням. Знаю правила, нельзя оставлять нестреляные патроны в обойме. Поэтому никаких санкций ко мне быть не должно.

Делаю первый выстрел и понимаю, что последний тоже закрылся. Делаю второй — четвёртый тоже закрылся. Как быстро сообразила, что делать в таком случае? Может, пару секунд думала и в итоге выстрелила. Попадать надо было именно в установку, иначе бы не засчитали», — приводит слова Резцовой сайт «Матч ТВ».

Как выяснилось позже, по установке россиянки стреляла белорусская спортсменка. Именно она должна была сигнализировать о происшествии судье. Если бы Резцова отправилась на дистанцию после трёх выстрелов, то автоматически к её результату были бы добавлены две штрафные минуты.

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