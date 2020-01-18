Логинов рассказал о борьбе с Эберхардом на последнем этапе эстафеты в Рупольдинге

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов прокомментировал выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). До последней стрельбы российская команда рассчитывала на медали, однако промах Логинова позволил австрийцу Юлиану Эберхарду создать задел в 10 секунд.



«Погода? Был какой-то «тормозун» сегодня, если говорить на нашем сленге. Но всё равно лыжи работали получше, чем во Франции.



Сражение с Эберхардом? Когда идёшь один, это проще. Мне так легче контролировать ситуацию и скорость по трассе. Где-то можно чуть побыстрее, где-то — чуть медленнее. Когда идёшь с кем-то, подстраиваешься под темп другого. Мне это не очень подходит. В любом случае, Эберхарда догнал довольно быстро, и это не было проблемой — идти вмести с ним.



Насколько понял, две или три секунды я проиграл на равнинной части, а на подъёме начал чуть отыгрывать. Жаль, что подъёмов не было больше. Эберхард — габаритный спортсмен, ему чуть проще проходить равнинные участки. Но не снимаю с себя ответственности. Надо было просто стрелять лучше», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Полное интервью Александра Логинова доступно на «Чемпионате».

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