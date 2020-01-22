Свендсен отреагировал на возвращение Йоханнеса Бё к соревнованиям

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира по биатлону норвежец Эмиль Хегле Свендсен поделился ожиданиями от возвращения к соревнованиям действующего обладателя Кубка мира Йоханнеса Бё, пропустившего два этапа в связи с рождением ребёнка. Бё-младший выступит на этапе в Поклюке, который стартует завтра, 23 января.

«Не думаю, что он так просто продолжит начатое. Нет никаких гарантий, что Йоханнес успешно выступит на первом этапе Кубка мира после возвращения. Его соперники в хорошей соревновательной форме, а у него только родился ребёнок.

Для шансов Бё в борьбе за общий зачёт здорово, что он вернётся на этом этапе, иначе до чемпионата мира он бы два месяца провёл без стартов", — цитирует Свендсена VG.

Й. Бё опубликовал фото с обратным отсчётом до старта этапа Кубка мира в Поклюке