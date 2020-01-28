Сборная Франции объявила состав на чемпионат мира по биатлону

Сборная Франции огласила список биатлонистов, которые выступят на грядущем чемпионате мира. Турнир пройдёт с 13 по 23 февраля в Антхольц-Антерсельве (Италия).

Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Франции. Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Мартен Фуркад, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.

Биатлон. ЧМ-2020. Сборная Франции. Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Хло Шевалье, Жюлия Симон.