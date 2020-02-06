Черезов: надо дать ещё один шанс Халили проявить себя на Кубке мира в этом сезоне

Трёхкратный чемпион мира, член правления СБР Иван Черезов прокомментировал выступление российских биатлонистов на юниорском чемпионате мира (ЮЧМ). Он также отметил, что тренерам стоит предоставить Кариму Халили ещё один шанс на Кубке мира в нынешнем сезоне.

«В целом команда отлично выступила на ЮЧМ, это говорит о том, что у нас подрастает хорошее поколение. Мы все рады этому, но есть такой момент, что зачастую спортсмены, показывающие высокие результаты по юниорам, теряются на взрослом уровне. Причина, скорее всего, заключается в боязни соперников, неуверенности в себе, не совсем правильной подготовке. Если все эти факторы удастся преодолеть, то, конечно, у всех медалистов ЮЧМ есть перспективы построить серьезную карьеру.



У нас нечасто бывает, что юниоры выступают на Кубке мира. Поэтому выступления Карима Халили в Оберхофе и Рупольдинге можно назвать пробными. Для него всё было в новинку. У молодого спортсмена, хочет он того или нет, будет волнение и стресс. По этим стартам я бы не стал судить о его таланте. И если у тренерского штаба появится возможность, то ему надо дать ещё один шанс проявить себя на Кубке мира этого сезона. Из юниоров только Александр Логинов и Максим Цветков смогли проявить себя там с первого раза», — приводят слова Черезова «Известия».



На ЮЧМ россияне завоевали девять медалей, в том числе пять золотых