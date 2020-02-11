Аликин: после того, как Губерниев начал вести полемику, я его просто не уважаю

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин вновь раскритиковал Дмитрия Губерниева. По его словам, журналиста просто раскрутили. При этом Аликин отметил, что перестал уважать комментатора за его полемику.



«Буду следить за чемпионатом мира на Первом канале. Я не смотрю Губерниева. Чего только он не говорит, всю грязь выливает. Обычно я смотрю биатлон на Eurosport.



Мнение Губерниева вызывает улыбку. А после того, как он начал вести полемику, я его просто не уважаю. Например, про Сталина, что он испугался в первые дни войны. Даже Зюганов сказал Губерниеву, чтобы он извинился перед народом. А Губерниев ответил: «Нет, это моё мнение!». Тихонова называл старым пердуном. На всю Россию. Это разве нормально?! Люди смотрят и думают, что себе позволяет этот человек. Я поэтому его и не смотрю.



Губерниева считают голосом русского биатлона? Его просто раскрутили. У меня знакомые смотрят и просто плюются, переключают «Матч ТВ». А у кого нет Eurosport, убирают звук», — приводит слова Аликина «Спорт день за днём».

«Рыба, ты почему закончилась?» Губерниев язвительно отреагировал на слова Аликина