Драчёв: нет сомнений, что Хованцев сохранит пост в биатлонной сборной до Олимпиады-2022

Наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев продолжит работать главным тренером до окончания Олимпийских игр – 2022 в Пекине, заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
«У Анатолия Николаевича самые твёрдые позиции в сборной. Национальная команда выиграла пять золотых медалей на юношеском чемпионате мира. В этом его огромная заслуга, поэтому нынешний сезон Хованцев уже может занести себе в плюс. А то, что он доработает до Пекина, у меня нет никаких сомнений.
Я не жалею, что мы позвали Сергея Белозёрова и Максима Максимова. Все без исключения работают на результат, поэтому говорить о том, что у кого-то что-то не получилось или чья-то работа нас не устраивает, неконструктивно. Все сосредоточены на поддержке и развитии. Надеюсь, ЧМ-2020 только подтвердит мои слова», — приводят слова Драчёва «Известия».
Хованцев возглавил сборную России после прихода в СБР новой руководящей команды во главе с Драчёвым. Специалист в сезоне-2010/11 работал старшим тренером женской команды и был уволен экс-президентом СБР Михаилом Прохоровым прямо в ходе эстафетной гонки на ЧМ-2011.
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