Драчёв оценил возможность выступления Гараничева в эстафете на чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал возможность включения Евгения Гараничева в состав команды на эстафету в рамках чемпионата мира в Антхольце. Спортсмен на четырёх чемпионатах мира и на Олимпиаде-2014 (смешанная эстафета) заходил на штрафной круг.

«Мы рассматриваем его на эстафету как одного из лучших наших стрелков. Он психологически стал увереннее в себе и осознал, что эстафета — тот вид программы, который ему необходим. Он умеет бегать пасьюты, масс-старты, спринт. Почему не хочет выступать в эстафете? Он очень нужен команде России. И я рад, что Женя это осознал», — цитируют Драчёва «Известия».

Глава СБР также оценил состояние Светланы Мироновой.

«По Мироновой у меня очень большие вопросы. Прогресс был на декабрьских этапах Кубка мира, когда она заходила в призы, а по скорости бежала на уровне мировых лидеров. И вот после этого мы получили непонятный спад формы. Мы ищем причины и склоняемся к тому, что были неправильно проведены новогодние сборы. Будем учиться на своих ошибках. При этом на чемпионате мира я бы не стал списывать её со счетов. Очень рассчитываем, что Света сможет ярко проявить себя в спринте», — сказал Драчёв.

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