Васильев: реальные шансы России на медали чемпионата мира — в эстафетах

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от чемпионата мира по биатлону, который стартует сегодня, 13 февраля. В стартовый день соревнований состоится смешанная эстафета.

«Ожидания от чемпионата мира всегда самые оптимистичные. Обычно сборная хорошо выступает в Антхольце. Но эти ожидания должны быть чем-то подкреплены. Команда сейчас находится не в лучшем состоянии, и рассчитывать на многое не приходится. В любом случае ребята будут стараться, а какие-то внешние обстоятельства могут нам помочь.



Реальные шансы на медали у нас есть в эстафетных гонках. И мужчины, и девушки уже показали, что в эстафете могут бороться. В сегодняшней гонке мы можем оказаться на подиуме, при условии, что не будут использоваться дополнительные патроны. В индивидуальных гонках у женщин есть шансы только на 15-километровых, а у мужчин на 20-километровых в случае, если отстреляемся на ноль. Но сейчас все лидеры стрельбу подтянули, поэтому с ними будет очень тяжело.



Конечно, можем и остаться без призового подиума. В Осло, например, сборная России впервые в своей истории осталась без медалей. Подготовка наших спортсменов оставляет желать лучшего», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Ярославцевым.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.

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